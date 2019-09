FNF e Governo do Estado assinam convênio

O presidente da FNF José Vanildo da Silva assinou na manhã de ontem (26) convênio com o Governo do Estado que institui o programa Cidadão Nota Dez. O acordo firmado em Federação e Governo já passa a valer nos jogos do Campeonato Estadual 2009. O acerto nasceu de um encontro do presidente da FNF com a governadora Wilma de Faria (foto).Vanildo adiantou que isso possibilitará a Federação de participar do programa vale-lazer. "A partir deste cadastramento que será realizado hoje a federação estará capacitada para participar do programa de troca do vale-lazer o que fará que o torcedor troque o vale por ingresos das partidas no campeonato".O vale-lazer tem como principal objetivo incentivar futebol no Rio Grande do Norte, estimulando o cidadão a exigir a nota ou cupom fiscal no ato da compra. É este o objetivo do viés esportivo da Campanha Cidadão Nota 10. Além de exercer sua cidadania e contribuir, assim, com o desenvolvimento do Estado, a sociedade poderá trocar seus documentos fiscais por vales-lazer e ter entrada franca nos jogos do campeonato estadual.Estava previsto para hoje um encontro de Vanildo com a prefeita Micarla de Sousa. Paulinho Freire, que está intermediando a reunião comunicou ao presidente da FNF que a prefeita teve que viajar às pressas para o Rio de Janeiro para resolver problemas particulares. Sendo assim, o encontro deverá ocorrer na volta da prefeita em data a ser definida pela assessoria da mesma. Poderá ser na quinta ou na sexta feira.O assunto a ser tratado será o apoio às participações de ABC, América e Alecrim no Estadual. "Conseguimos legalizar todas as certidões necessárias para realizar convênios com órgãos públicos. Desta forma, poderemos procurar apoios da prefeita Micarla de Sousa, bem como do Ministério dos Esportes", concluiu.Fonte: site da FNF