Luz para Todos é conquista de cidadania pela parcela mais pobre do Brasil, diz Lula

Lula se comprometeu a fazer ligações requisitadas até março de 2009.

Após visita a Pernambuco – um dos 11 estados onde a meta de ligações de energia elétrica até março de 2009 foi superada – ele avaliou que os 4 milhões de postes e os 790 mil quilômetros de fios elétricos são um número “extraordinariamente grande”.O estado atendeu, até o momento, mais de 85 mil residências, ultrapassando em 7% a meta prevista pelo programa. Cerca de 430 mil moradores de Pernambuco foram beneficiados. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, entre 2004 e 2008, o governo federal repassou ao estado R$ 234,6 milhões para execução do programa.“Todas as pessoas que não tiverem luz, entrem em contato com o governo estadual, municipal ou federal, que até março o governo federal assume a responsabilidade de fazer as ligações”, disse Lula.Em seu programa semanal Café com o Presidente, ele destacou que o programa representa desenvolvimento, além de levar brasileiros ao século 21 “em um passe de mágica”. Para Lula, o benefício traz ainda “um salto de qualidade” para o país.

* Fonte: Agência Brasil