Carnatal: Destaque monta "barracão" para folião que não pegou seu abadá Local fica entre o Machadão e o Machadinho e vai funcionar até às 21h durante os quatro dias de folia.

Para quem não pegou seu abadá para esta quinta-feira (3), primeiro dia do Carnatal, a Destaque Promoções - organizadora do evento - vai disponibilizar um local entre o Machadão e o Machadinho para que o folião possa pegar seu abadá.



Batizado de "barracão do Carnatal", o local vai funcionar durante os quatro dias de folia até às 21h para aqueles que não consigam ir à sede do América onde é realizada a troca dos vales por abadás.