Camarones Orquestra Guitarrística faz turnê e grava documentário

Rafael Passos

O grupo pega a estrada nesta quarta-feira (28) e passa pelas cidades de Caicó, Souza (PB), Juazeiro do Norte (CE), Fortaleza (CE), onde fazem duas apresentações, e Mossoró, além de Natal.“Fazer sete shows em oito dias não é para qualquer banda”, diz a baixista Ana Morena. Ela explica que o projeto do BNB tem o objetivo de fazer com que as bandas circulem e se façam conhecidas.“Ele leva para tocar nos Centros Culturais de outras cidades. Nós vamos fazer também mais três shows durante a viagem além do BNB”, diz.“O Camarones, apesar de ser instrumental é muito divertida, tem um som animado. Fomos a Caicó e Santa Cruz no final do ano passado e foram ótimas as apresentações”, lembra.

Jonatas Oliveira

O grupo acabou de dividir palco com O Mundo Livre S/A em show lotado no final de semana passado, vai representar o estado no RecBeat (um dos maiores festivais de música do Brasil, realizado durante o carnaval pernambucano), Encontro da Nova Consiência em Campina Grande e já tem convites para festivais como Bananada (GO) e Calango (MT).Além dos shows, o DoSol registra em vídeo todos os passos do grupo para a série de documentários chamado DoSol Tour: Rock na Estrada, que é uma espécie de reality show/diário de bordo das viagens que organiza.

Nicolas Gomes

A exibição é toda online no DoSolTV, canal de vídeo do portal www.dosol.com.br Os primeiros dois capítulos do documentário já estão prontos e podem ser vistos no www.youtube.com/dosoltv Quarta-feira (28) – Caicó (RN), no Bar DalmoroQuinta-feira (29) – Souza (PB), no Centro Cultural Banco do NordesteSexta-feira (30) – Juazeiro do Norte (CE), no Centro Cultural Banco do NordesteSábado (31) – Fortaleza (CE), no Centro Cultural Banco do NordesteSábado (31) – Fortaleza (CE), no Acervo ImaginárioDomingo (1º) – Mossoró (RN), no Wasdir DrinksQuarta-feira (4) – Natal (RN)