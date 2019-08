Brasil perde muitos gols e só empata com o Paraguai no Sul-Americano sub-20 Seleção estreia mal na competição que classifica quatro seleções para o Mundial do Egito, marcado para ser disputado em setembro.

A seleção brasileira sub-20 não começou bem a caminhada rumo ao título sul-americano sub-20 e à classificação para o Mundial do Egito, marcado para setembro. Depois de fazer 1 a 0 no primeiro tempo e perder diversas chances de ampliar o marcador, acabou cedendo o empate para o Paraguai aos 35 minutos do segundo tempo. No fim, o placar de 1 a 1 teve gosto amargo para o Brasil.



Com o resultado, brasileiros e paraguaios dividem a segunda colocação do Grupo B, ambos com um ponto. O Uruguai, que venceu a Bolívia na preliminar por 2 a 0, lidera a chave com três, e os bolivianos estão em último, com zero. A seleção chilena folgou nesta primeira rodada.



Os brasileiros começaram a partida tomando um susto com chute perigoso de Ortiz, aos dois minutos, que mandou uma bomba de perna esquerda e a bola passou perto, mas o Brasil logo tomou conta do jogo. Aos cinco, Walter pegou um chute de primeira da entrada da área e a bola passou rente ao travessão. Aos sete saiu o gol brasileiro. Walter arriscou de muito longe e mandou no ângulo do goleiro Joel Silva: 1 a 0. Um golaço.



Aos 22, nova boa trama do ataque brasileiro. Dentinho recebeu de Walter e chutou da meia-lua, a bola explodiu no travessão. Na sequência do lance, o atacante do Internacional tentou de cabeça e o goleiro saltou para espalmar e fazer uma ótima defesa. Aos 38, Walter teve outra oportunidade. Ele invadiu a área pela esquerda e chutou com força, a bola desviou na marcação e foi na rede pelo lado de fora.



No segundo tempo, a equipe brasileira continuou atacando e perdeu ótima chance aos 14, com Walter, que adiantou muito a bola diante de Joel Silva, permitindo a defesa parcial com os pés do goleiro adversário. A partir dos 20 minutos, a equipe paraguaia se adiantou um pouco em busca do empate, mas encontrou dificuldades para concluir ao gol brasileiro



Aos 26, Douglas Costa cobrou falta com perigo e, logo em seguida, Walter recebeu livre no lado direito do ataque brasileiro e já dentro da área chutou por cima, desperdiçando outra ótima oportunidade. O Brasil continuou pressionando e, aos 29, Douglas Costa chutou da meia-lua e a bola passou rente à trave direita de Joel Silva.



De tanto desperdiçar chances, a seleção brasileira acabou castigada. Perez empatou o jogo para o Paraguai, aos 35 minutos, em chute rasteiro de fora da área que desviou em Everton. A bola entrou no canto esquerdo de Renan, que caiu sentado sem nada poder fazer. Daí até o fim, os dois times tentaram a vitória, mas sem competência para concluir com sucesso ao ao gol adversário.



Fonte: Globo Esporte