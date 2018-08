Dois acidentes deixam quatro mortos

Dois acidentes na noite deste sábado (8) deixaram quatro pessoas mortas e mais quatro feridas. Por volta das 20h30, um carro cruzou o sinal vermelho no cruzamento da avenida Deodoro da Fonseca com Ulisses Caldas e foi atingido por um ônibus. O motorista e um passageiro do Escort morreram.Duas horas depois, outro acidente com vítima fatal foi registrado na BR304, próximo a Caiçara do Rio dos Ventos. Neste, uma caminhonete Ranger capotou na rodovia e outras duas pessoas morreram.De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), no primeiro acidente, a imprudência pode ter sido fator fundamental. Isso porque testemunhas informaram que o motorista do Escort, de placas HVM 2869, teria avançado no sinal vermelho, sendo atingido pelo ônibus da empresa Guanabara que cruzava a via com o sinal verde.A colisão foi tão grave que André da Silva Lima, de 30 anos, morreu no local, e Isac Enos Macedo e Silva, 32, a caminho do hospital. No carro, ainda havia um terceiro passageiro. Elias Galvão Neto está internado em estado grave no hospital Walfredo Gurgel. A placa do Escort é de Fortaleza (CE), de onde provavelmente os três homens vieram.O segundo acidente aconteceu na BR304, próximo a cidade de Caiçara do Rio dos Ventos. De acordo com a delegacia de Plantão da zona Sul, por volta das 22h30, uma caminhonete Ranger teria perdido o controle e capotado.Com isso, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas. A reportagem do

entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e foi informada que os patrulheiros de plantão ainda não tinham finalizado a ocorrência e, por esse motivo, não poderia informar os nomes das vítimas.