Exportações potiguares sofrem com crise econômica

Divulgação A castanha de caju continua liderando a pauta de exportações junto com o melão

Segundo o MDIC, os produtos do agronegócio continuam liderando a pauta de exportação, principalmente o melão e a castanha de caju. As exportações de janeiro a novembro de 2008 no Rio Grande do Norte somaram 310,2 milhões de dólares.A crise financeira internacional atingiu diretamente os produtos exportados pelo estado, pela retração de consumo dos norte-americanos e europeus, principais compradores dos produtos potiguares.Mesmo assim, alguns produtos da pauta de exportações conseguiram dobrar seu crescimento, como o setor sucroalcooleiro com 128,3% de crescimento do álcool em relação ao ano passado e o açúcar ocupando o quarto lugar na pauta de exportações.O setor têxtil também se destacou em 2008 com a exportação de cobertores e mantas para a Europa, ocupando lugar de destaque nas exportações do Rio Grande do Norte.