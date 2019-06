Médicos decidirão sobre fim da greve A juíza decidiu encerrar a paralisação após o Governo do Estado decretar situação de calamidade na Saúde.

O Sindicato dos Médicos (Sinmed-Rn) decidirá nesta segunda-feira (5), às 19h, se recorrerá da decisão da juíza da 9ª Vara Criminal, Daniela do Nascimento Cosmo, que decretou o fim da greve dos médicos.



Segundo o presidente do Sinmed, Geraldo Ferreira, os médicos irão analisar a decisão do judiciário. “Essa determinação é uma continuação da ação do Ministério Público, que nós ganhamos, mantendo 50% dos profissionais”, informou.



A juíza decidiu encerrar a paralisação após o governador em exercício Iberê Ferreira decretar estado de calamidade na Saúde, no último dia 31.