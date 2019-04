Mostra exibe filmes selecionados por internautas

Divulgação Cena do filme Hanna sobe as escadas

O MovieMobz funciona como mobilizador de sessões de cinema além de ser mais um site de relacionamentos. Nele, internautas programam sessões no cinema com os filmes que desejam ver. Em Natal, a comunidade online selecionou sete filmes para exibições no Moviecom, Praia Shopping sempre às 15h15. As exibições começaram na segunda-feira (22) com “Gesto obsceno”.



Os próximos filmes serão “Hannah sobe as escadas” (Joe Swanberg), “White Palms” (Szabolcs Hajdu), “O carregador de almas” (Conrad Clark), “Glória ao cineasta” (Takeshi Kitano), “30 quadros por segundo” (Ed Radtke) e “Lanchonete Olympia” (Steve Barron).

Programação



Terça-feira (23)

Hannah sobe as escadas

Sinopse: Recém formada, Hannah vai trabalhar numa produtora, mas se apaixona pelos dois roteiristas que trabalham com ela. Enquanto se afasta do seu namorado, questiona se um possível envolvimento com os colegas poderá quebrar a harmonia profissional do trio.

Direção: Joe Swanberg. Elenco: Greta Gerwig, Kent Osborne, Andrew Bujalski.Censura: 14 anos.



Quarta-feira (24)

White Palms

Sinopse: Ginasta húngaro tem sua carreira interrompida por uma lesão. Muda-se para o Canadá para refazer sua vida como treinador. Ao se deparar com um promissor ginasta, passa a treiná-lo sob rígidas normas para domar sua rebeldia e desatenção.

Direção: Szabolcs Hajdu. Elenco: Zoltán Miklós Hajdu, Kyle Shewfelt, Gheorghe Dinica. Censura: 12 anos.



Quinta-feira (25)

O carregador de almas

Sinopse: Na China contemporânea, um jovem empregado de uma construtora não tem dinheiro para comemorar seu aniversário. Quando pede um empréstimo ao seu chefe, acaba sendo escalado para cuidar do corpo de um funcionário morto em serviço. A partir daí, o jovem carrega o defunto em sua van na tentativa de entregá-lo a família. A estréia do inglês Conrad Clark na direção lhe rendeu um prêmio no Festival de San Sebastian.

Direção: Conrad Clark. Elenco: Yang Feng Jun, Jia Hong, Chen Jiao Ying. Censura: 12 anos.



Sexta (26)

Glória cineasta

Sinopse: Após anunciar publicamente que não fará mais filmes de gângster, o cineasta Takeshi Kitano tenta criar um filme que agrade a todos os gostos e seja um sucesso comercial. No entanto, nada dá certo, e os produtores recusam sucessivamente seus projetos. Quando, enfim, consegue realizar a última de suas idéias, uma série de eventos imprevisíveis bota em cheque a vida na Terra. Agora Kitano precisa não apenas terminar seu precioso filme, mas salvar o planeta.

Direção: Takeshi Kitano. Elenco: Takeshi Kitano, Toru Emori, Kayoko Kishimoto, Anne Suzuki. Censura: 14 anos.



Sábado (27)

30 quadros por segundo

Sinopse: Grupo de adolescentes diverte-se pelas ruas de Nova York roubando câmeras de vídeo de turistas. Eles revendem os aparelhos, mas permanecem com as fitas. Com o material, montam um filme com as imagens roubadas de suas vítimas

Direção: Ed Radtke. Elenco: Jeremy Allen White, Justin Soto, Samantha Hosie-Leung, Robert Seymour, Blaze Foster. Censura: 14 anos.



Domingo (28)

Lanchonete Olympia

Sinopse: Misturando realismo e fantasia, narra o cotidiano de uma decadente lanchonete no subúrbio de Nova York que é ponto de encontro dos imigrantes. Entre funcionários e fregueses, todos mostram a angústia de ser estrangeiro numa América de paranóias e terrorismo. Elogiado filme “indie” do diretor Steve Barron, que dirigiu clipes para David Bowie, Culture Club e Michael Jackson.

Direção: Steve Barron. Elenco: Octavio Gómez, Eugenia Yuan, Aaron Paul (2), Mandy Patinkin, Kate Buddeke, Mando Alvarado. Censura: 14 anos.