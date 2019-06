Nogueirão será vistoriado pelo CREA A visita técnica deve avaliar a condição do Estádio para o Campeonato Estadual e Copa do Brasil.

Na próxima quinta-feira (8), uma equipe do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) realiza uma vistoria técnica no Estádio Joaquim Henrique Nogueira, o Nogueirão, em Mossoró. O objetivo é a adequação do campo para a realização dos jogos do Campeonato Estadual com início marcado para o dia 21.



De acordo com o presidente da Liga Desportiva Mossoroense, Francisco Manuel, a vistoria deve acontecer em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu as exigência que devem ser cumpridas até o dia 14 de janeiro.



Dentre os principais pontos que devem ser resolvidos estão a substituição de grandes quebradas, instalação de piso antiderrapante, corrimãos e iluminação. Além das melhorias, o problema de vazamento de água nos banheiros, bem como a limpeza no interior do Estádio devem ser resolvidos nos próximos dias.



Entretanto, Francisco explicou que o tempo para a realização das obras é insuficiente e uma parte do Nogueirão será interditada. Mesmo com o apoio da Prefeitura, os problemas não devem ser solucionados até a data limite. “Não vamos conseguir completar tudo até a data estipulada. Uma pequena parte do Nogueirão deve ser interditada, mas os jogos vão acontecer”, explicou.