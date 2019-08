Caraúbas: prefeito quer apurar “supostas irregularidades” em concurso público Segundo portaria assinada por Ademar Ferreira, há “clamor popular e inúmeras manifestações sociais frente às possíveis irregularidades no concurso” realizado em 2008.

O prefeito de Caraúbas, Ademar Ferreira da Silva, determinou que sejam investigadas “supostas irregularidades em concurso público realizado no ano de 2008”. Segundo portaria assinada pelo prefeito, há “fortes indícios de fraude no concurso público realizado pela anterior administração pública municipal, bem como vícios formais que maculam a legalidade do certame”.



Ademar Ferreira lembrou que o Ministério Público Estadual já apura as referidas “irregularidades” disse, no texto da portaria, que já há “ações judiciais promovidas pelo mesmo órgão objetivando a suspensão/anulação da concorrência”.



O prefeito frisou que levou em consideração o fato de haver, em Caraúbas, “clamor popular e inúmeras manifestações sociais frente às possíveis irregularidades no concurso em questão”.



Ademar Ferreira nomeou uma comissão para apurar as supostas irregularidades citadas na portaria. O documento não estipula prazo para a conclusão das apurações por parte da comissão.