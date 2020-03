Atlético/GO sonda Heriberto para assumir cargo; auxiliar do ABC nega Segundo imprensa de Goiás, técnico do ABC é um dos três nomes especulados para entrar na vaga de Mauro Fernandes, que foi para o Vitória (BA).

O técnico Heriberto da Cunha, do ABC, é um dos nomes sondados pelo Atlético Goianiense para ocupar o lugar de Mauro Fernandes, que aceitou proposta do Vitória (BA). Segundo o site da rádio 730, de Goiás, além do treinador alvinegro, outros dois nomes despontam: Paulo César Gusmão, que está no Juventude (RS) e Lula Pereira, atualmente sem clube.



O presidente do clube goiano, Valdivino de Oliveira, disse em entrevista que para assumir o Atlético o “principal fator é a disciplina e segundo é a vontade de trabalhar”. O dirigente disse que não gosta “que treinador dê folga” aos jogadores. “O time tem que estar na ‘ponta dos cascos’ como se diz popularmente”, declarou.



Valdivino de Oliveira destacou que para treinar o Atlético Goianiense é preciso “competência e linha disciplinar que mantenha o clube em evidência além da vontade de trabalhar”.



O auxiliar técnico do ABC, Ramon Guimarães, negou sobre essa possível sondagem do clube goiano ao treinador do alvinegro. "Isso é tudo invenção. Não sei de onde tiraram isso", afirmou.



*Com informações da rádio 730, de Goiás, e atualizada às 19h07.