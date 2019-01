Carnatal 2008: primeiro dia da festa é considerado tranqüilo, como era esperado

Fotos: Vlademir Alexandre Animação dos foliões mostrou como será o Carnatal 2008.

Fiscalização por câmeras tem ajudado polícia a identificar ocorrências.

Todas elas, de acordo com o major Espínola, da Polícia Militar, são referentes à desordem. Ele explicou que os foliões exageram na bebida e acabam perdendo o controle, causando pequenas confusões.Contudo, para a fiscalização ostensivas cerca de 1.200 homens da Polícia Militar trabalham durante cada dia de Carnatal, além de 70 câmeras de segurança espalhadas por vários setores. O chefe de Operações do Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, informou que todas as companhias e batalhões da PM participam do policiamento durante o evento.“Nós temos homens a pé circulando pelos locais onde os foliões passam, temos a cavalaria e a Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) nas áreas adjacentes. Com isso, nós inibimos a ação de ladrões de carros e brigas em locais com pouco movimento”, afirma.Nesta quinta-feira, quatro blocos passaram pelo corredor da folia. O bloco que abriu o Carnatal foi o Cidadão Nota 10. Ao som da banda Cavaleiros do Forró, os foliões que trocaram suas notas fiscais pelos abadás mostraram como será o clima da festa de 18 anos da micareta.O quarto e último bloco a se apresentar foi o tradicional Burro Elétrico. Conhecido por reunir jornalistas, empresários e políticos do Rio Grande do Norte, o Burro comprovou mais uma vez que une gerações.Nesta sexta-feira (5), cinco blocos participarão da festa. Nana Banana abre a festa também com Chiclete com Banana. Em seguida, o Caju inicia sua participação na micareta ao som da banda Eva. Logo depois, é a vez do Cerveja & Coco, com Asa de Águia. O quarto bloco é o Cidadão Nota 10, que volta à avenida com a cantora potiguar Lane Cardoso. O quinto e último bloco da sexta-feira é o Bicho, que será comandado pela banda Babado Novo.