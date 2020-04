Secretário Nacional de Pesca garante R$ 4 milhões para o RN Governadora Wilma saiu de audiência com a promessa de que o Estado terá nova estação de piscicultura e 22 unidades de beneficiamento.

O secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, Altermir Gregolin, garantiu à governadora Wilma de Faria, em uma reunião realizada na tarde de hoje (18) em Brasília, que até o dia 10 de março será divulgada a data de início da construção de uma estação de piscicultura em Apodi e de 22 unidades de beneficiamento de pescado, por todo o Rio Grande do Norte.



A estação irá representar R$ 3,3 milhões em investimentos e vai garantir o desenvolvimento da pesca na região do Apodi, enquanto as unidades de beneficiamento representam R$ 1,178 milhão e têm como objetivo agregar valor ao produto comercializado pelos pescadores potiguares.



Além do secretário de Pesca, Wilma de Faria já se reuniu, na tarde de hoje, com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, João Bernardo Bringel. Às 19h, está marcada uma nova reunião com o vice-ministro de Desenvolvimento Econômico, Ivan Ramalho, para tratar da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) no Rio Grande do Norte.



Nesta quinta-feira (19), a governadora participa de uma audiência com o presidente Lula, às 10h.