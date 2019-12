Michel Temer receberá suplentes de vereadores Candidatos que perderam a eleição tentam conseguir o apoio do novo presidente da Câmara Federal para aprovação da chamada PEC dos Vereadores.

O ex-vereador Fernando Lucena deve voltar ainda hoje (4) para Natal. O petista declarou ao Nominuto.com que não pretende aguardar a reunião com o novo presidente da Câmara Federal, Michel Temer (PMDB-SP).



Lucena se mostrou irritado e não concorda que digam que ele e os demais estão fazendo uma peregrinação em Brasília, como toda a imprensa nacional está chamando a atitude dos candidatos que perderam a eleição em 2008, e desde a segunda-feira (2) estão na Câmara fazendo visitas aos gabinetes dos deputados para conseguir apoio na aprovação da PEC que pode criar 7.343 novas cadeiras nas câmaras municipais do país.



Ele diz: “estou aqui reivindicando um direito”. Lucena se refere a aprovação da PEC já no Senado e que voltou para a Câmara em dezembro do ano passado.



Um abaixo-assinado com 1.500 adesões foi entregue ao novo presidente que deve recebê-los nesta quarta-feira (4), às 15h em seu gabinete. No entanto, Fernando disse que não pretende esperar pelo encontro.



Caso a proposta seja aprovada, Natal ganharia mais sete vereadores: Aparecida França (PCdoB), Joca (PDT), Rejane Ferreira (PMDB), Osório Jácome (PSC), Assis Oliveira (PR), Renato Dantas (PMDB) e Fernando Lucena (PT)