Quem conseguir trazer um do grupo de Dickson será o candidato, diz Ney Júnior

Luana Ferreira Ney Júnior ainda confia na vitória do G-10.

Um dos pré-candidatos do G-10, o vereador Ney Júnior (DEM) tem encontro com a prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) na manhã desta terça-feira (30). A reunião, segundo o novo parlamentar, servirá apenas para informar das pré-candidaturas do grupo, e não para pedir apoio na eleição da CMN.“Vou deixar a prefeita bem a vontade com relação à eleição, não vou pedir nada. Mas como aliado de primeira hora, acho que tenho a obrigação de informar da reunião do nosso grupo e dizer da minha disposição para contribuir com a administração. Não serei visto como ser estranho nessa disputa”, disse o vereador.Em referência ao critério que será utilizado para a escolha do candidato, Ney Júnior não fez rodeios, e disse que quem viabilizar a vitória do grupo será o candidato à Presidência da CMN. “Acredito que nosso grupo vai conseguir o apoio de mais um vereador. Quem conseguir o voto do outro grupo será o candidato”, disse Ney Júnior.Durante a reunião do grupo de Dickson Nasser, que ocorreu na noite da segunda-feira (29), os 11 vereadores assinaram uma carta de compromisso e definiram o apoio à candidatura do atual presidente.