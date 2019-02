Auto do Natal será encenado nos próximos dias 20 e 21 e contará com 150 atores

Ana Paula Oliveira

O lançamento foi realizado no Memorial Natal, no Parque da Cidade. A exemplo do ano passado, o Auto será encenado no estádio Machadão, nos dias 20 e 21. Porém, a programação cultural tem início no dia 18, com Paralamas do Sucesso e Titãs.No dia 19, será a vez do cantor Gilberto Gil subir ao palco. Fagner será a atração do dia 20 e quem encerrará a programação, no dia 21, é a cantora Elba Ramalho.Durante as festividades, a Prefeitura de Natal também promove o festival de dança, cinema, e o Goiamum Audiovisual.“O Auto é um projeto cultural da Prefeitura de Natal, e esse projeto envolve vários eventos culturais”, diz o prefeito Carlos Eduardo Alves, lembrando do encontro de escritores já realizado este ano pela Prefeitura. Segundo o prefeito, a expectativa é reunir nos eventos culturais em torno de 50 mil pessoas.Para Lenilton Teixeira, diretor do Auto de Natal, comandar um espetáculo como o Auto é uma experiência muito significativa para qualquer profissional. Lenilton Teixeira afirmou que para a realização do espetáculo terá à disposição 150 atores potiguares.“O enredo é o mesmo. Porém, dessa vez ele será narrado pela ótica de Maria. Os ensaios começaram desde setembro e continuam a todo vapor. A expectativa é a melhor possível”, comenta, lembrando que o texto é de Marise Castro.

Árvore de Natal

O prefeito de Natal Carlos Eduardo confirmou na manhã desta terça-feira (9), durante o lançamento do Auto de Natal, que a árvore de Natal, de 120 metros, localizada no bairro de Mirassol, será inaugurada no dia 18. “Deveremos inaugurar a árvore no próximo dia 18, às 18h. Certamente será uma das maiores árvores do Brasil”.