Nogueirão segue irregular para a Copa do Brasil De acordo com a Federação Norte-rio-grandense de Futebol , o Machadão e o Frasqueirão estão aptos a realizar os jogos.

Nesta sexta-feira (30) encerra-se o prazo para a entrega dos laudos dos estádios, documentos que atestam a situação das praças esportivas para a Copa do Brasil. O Nogueirão, cujo mando de campo pertence ao Potiguar de Mossoró, continua irregular.



De acordo com o presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, José Vanildo, até o momento consta apenas o laudo da Polícia Militar (que analisa condições de segurança), restando os da Vigilância Sanitária (higiene) e do Corpo de Bombeiros (prevenção e combate a incêndio).



Outra preocupação com relação ao Nogueirão é que parte do estádio está interditada, impossibilitando a realização de jogos da Copa do Brasil, com início marcado para o dia 18 de fevereiro. “Isso serve para que os administradores públicos e privados mantenham sempre os laudos em dia”, falou José Vanildo.



No entanto, o presidente divulgou que em uma conversa com o diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, o prazo para a entrega do documento pode ser estendido. “Já que o Potiguar joga somente no dia 4 de março, pedi para que os laudos pudessem ser entregues um pouco mais tarde. Ele ficou de confirmar essa decisão às 18h”.



A situação do Machadão, estádio que também estava em situação de pendência, já foi resolvida, de acordo com a FNF. A Federação explicou que os documentos já foram encaminhados à direção de competições da CBF, mas a informação ainda não constava no site oficial do órgão. O Frasqueirão é o único com a situação regular.