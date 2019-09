Novo delegado geral da Polícia Civil toma posse na quarta-feira (28) Elias Nobre foi nomeado pela governadora Wilma de Faria no dia 16 deste mês. Essa é a quarta vez que o delegado assume a função.

Toma posse nesta quarta-feira (28), o novo Delegado Geral da Polícia Civil, Elias Nobre de Almeida Neto, depois de ter sido nomeado para o cargo, no último dia 16 de janeiro, pela Governadora Wilma de Faria, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE). A solenidade de posse será realizada às 16h30, no auditório do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN (Emater), localizado no Centro Administrativo, em Lagoa Nova. Essa é a quarta vez que o delegado assume a função.



Elias Nobre tem 56 anos e é natural de Portalegre/RN. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), começou sua carreira como Delegado de Polícia Civil em 1982, quando foi aprovado em 1º lugar no Concurso Público para o cargo efetivo. Exerceu diversas funções na carreira policial entre elas a de titular de delegacias distritais e especializadas (Denarc (1987), Polinter (1982), Deav (1989).



O delegado desempenhou funções de direção superior tais como: Diretor Geral da Academia de Polícia Civil (1997); Diretor de Polícia da Capital (1999 e 2000); Diretor de Polícia do Interior (2000); Corregedor Geral da Polícia Civil (1995 e 2001); Corregedor Auxiliar de Disciplina da

Polícia Civil da Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (2003). Também atuou como Delegado Geral da Polícia Civil nos anos de 1995, 2001 e de 2003 a 2005, além de ter realizado outras atividades no âmbito policial.