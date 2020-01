No passo da folia

Fotos: Cedidas

Do coletivo de 16 pessoas entre compositores e cantores envolvidos no "sem perder o passo 2009" estarão presentes no lançamento Isaque Galvão, Khrystal, Sueldo Soares, Simona Talma, Luís Gadelha, Mariângela Figueiredo, Ângela Castro, Rodolfo Amaral e Dosinho com seus 52 anos de frevo.Além deles, compuseram músicas que integram o álbum: Babal, Mirabô Dantas, Tiquinha Rodrigues, Ângela Castro e Concita Alves. No CD, há também participações de Lane Cardoso e Liz Rosa, que não poderão comparecer ao show de lançamento, mas apresentam as músicas em seus shows individualmente.Para Valéria Oliveira, a experiência do natalense Dosinho não contribuiu só para a música. "A participação de Dosinho não é só como compositor e cantor. Ele está realizando um trabalho de promoção em Recife. Cheguei a participar do programa 'Noite Livre' de Ednaldo Santos, na Rádio Jornal, que tem uma programação de Carnaval o ano inteiro.Esteve presente Claudionor Germano, um dos maiores intérpretes e divulgadores do frevo-canção", conta. A relação de Valéria e Dosinho é de datas passadas. A primeira música carnavalesca que ela cantou é dele, e está no CD a ser lançado. Com `Doido Também Apanha`, a cantora lançou carreira junto à freviação. "Dosinho brinca que foi ele quem me colocou na perdição", lembra.A música encerra a lista e é cantada por todos os cantores. "O disco é todo inédito exceto "Doido...". Nela, tentamos passar o espírito de todo o projeto: potiguar cantando potiguar transmitindo a sensação de artistas e população em prol da música potiguar", fala Valéria."Ela foi muito elogiada em Recife como uma belíssima cantora de frevo, apesar de ser uma cantora romântica.Ela está se revelando uma ótima compositora, assim como outras pessoas que trabalham com ela", é o que diz Dosinho. Valéria sempre admirou o Carnaval apesar de ter começado a tocá-lo recentemente. Ela lembra o modo como eram tratados os compositores de Natal, dentre eles Babal, que participa do coletivo."Sempre fui uma ótima foliã. Brincava com minha família os carnavais dos clubes e praias. Blocos de elite compunham músicas que todo mundo conhecia e cantava junto", diz. É a vontade de reviver esse tempo de festa que alimenta o "sem perder o passo 2009" como ritma o refrão da canção homônima ao projeto: "Eita que beleza voltar a fazer tudo igual no Carnaval de Natal".As antigas marchinhas jamais sairão do imaginário dos foliões, mas os novos frevos têm ganhado o espaço que merecem no cenário potiguar. "Conseguimos fazer várias parcerias inusitadas. Essa troca é muito saudável para a música e o resultado desse trabalho pode ser visto no show", Valéria faz suspense.Ângela Castro, Concita e Tiquinha (da banda Rosa de Pedra) são donas da letra de "Black in'pacto", interpretada por Krhystal. Envolvida pela música de Luís Gadelha, Simona Talma e Valéria Oliveira fala de preconceito e displicência. "Existem pessoas que se preocupam com o superficial e esquecem que existem questões sociais e políticas mais profundas e preocupantes.O compositor fala muitas vezes de forma metafórica e é legal que quando as pessoas escutem, prestem atenção nessa letra. Ela promete", explica Valéria.Em 2008 foi lançado um projeto piloto com apenas 6 músicas. Não havia patrocínio e o CD teve tiragem pequena. Praticamente, para amigos. Na nova edição, ajudam por meio da lei Djalma Maranhão a Prefeitura de Natal, Colégio CEI, Imirá Plaza, Natal Veículos, Espacial Autopeças e ainda com o apoio Cultural do Sebrae e do SESC.Apesar de não ter obtido o sucesso que a edição de 2009 aponta, o piloto do "sem perder o passo" deu o ponta-pé inicial para que o projeto pudesse se consolidar e formar uma equipe maior de artistas."A gente não pôde puxar todo mundo que merecia estar no CD, mas há um interesse em registrar vários compositores carnavalescos. Acabaram surgindo até anônimos que nos procuraram depois do lançamento de 2008", Valéria.De agora até chegar o feriadão, a pergunta que mais se ouve entre os círculos de amizade é "Para onde você vai no Carnaval?" Isto porque ficar em Natal, geralmente não é a opção mais animadora, segundo a maioria dos potiguares. Muitas vezes, por não conhecer, acha-se que na há festas na cidade. Valéria Oliveira acredita que isto aconteceu depois de uma série de acidentes ocorridos há alguns anos."Depois daquele acidenta da ladeira do baldo e do que aconteceu com a banda Galha as pessoas se desestimularam para brincar o carnaval. Acho que não deveria ter desencadeado algo tão radical", lamenta.Já Dosinho (esq.) aposta em outras hipóteses. "Isso já vem de muito tempo. O Carnaval de rua de Natal teve uma época muito boa mas as praias começaram a ser mais valorizadas nesse período. Pirangi, Pipa e Redinha têm um carnaval muito bom"."De uns três anos para cá o Carnaval foi muito animado. Quando o poder público quer colaborar, vemos o resultado", elogia a administração de Carlos Eduardo.Segundo Dosinho, até mesmo em Recife a famosa festa teve uma baixa na popularidade, "mas tem melhorado consideravelmente"."Nós somos um pouco frágeis culturalmente. A gente aceita e substitui a nossa identidade. Não é que as bandas baianas não pudessem vir para cá, mas não podemos substituir a nossa música pela deles. Temos que manter vivo o fogo do Carnaval", .Produção musical: Valéria OliveiraProdução excutiva: Mônica Mc DowellDireção: Eduardo Taufic, Paulo de OliveiraArranjos: Eduardo Taufic e Valéria OliveiraMúsicos: Rogério Pitomba (bateria), Paulo de Oliveira (baixo), Jubileu Filho (guitarra), Eduardo Taufic (teclados), Wagner Tsé (percussão), Antônio de Pádua (trompete), Gilberto Cabral (trombone) Yuri Dantas (saxofones) e Norma Morais e Marco Rodrigues (vocais).