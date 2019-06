Frutas e verduras estão mais baratas

Arquivo Os primeiros dias do ano foram de boas novidades para os consumidores de frutas e verduras no RN.

Segundo a pesquisa, a caixa de tomate com 25 kg que antes era comercializada por R$ 48 passou para R$ 31,90. Já o melão japonês, teve variação negativa em 25%, passando de R$ 2 para R$ 1,50 no início de janeiro.Alguns produtos tiveram alta, como o feijão verde com casca que aumentou 30%, pelo aumento da procura e pouca oferta do produto, passando de R$ 1 para R$ 1,30. O maracujá seguiu a tendência de aumento no preço, de R$ 2,20 para R$ 2,42, mais de 10%.As frutas como o caju, a laranja, o melão do tipo exportação e a uva tiveram aumento de 3% a 14%. Já os hortifrutigranjeiros como o abacaxi, o limão, a maça, o mamão, a couve, pimentão, alho e outros tiveram redução no valor, variando entre 1% e 10%.Alguns produtos se mantiveram estáveis como abacate fortuna, acerola, ameixa fresca importada, ameixa fresca nacional, banana anã (nanica), banana comprida, banana leite (maçã), banana pacovãn, banana prata, coco seco, coco verde, graviola, jaca, kiwi importado, kiwi nacional, maçã importada red del argentina, mamão Havaí, manga espada, manga rosa, manga tommy atkins, morango.Os produtos importados como a pêra importada, pêssego importado e o pêssego nacional, tamarindo, tangerina cravo, tangerina murcott, uva red glob importada, uva red glob nacional, acelga, alface lisa, cebolinha, chicória, espinafre, mostarda, repolho roxo, salsinha, abobrinha, berinjela, brócolis, feijão verde s/ casca, gengibre, manjericão, pimentão amarelo, pimentão verde especial, pimentão vermelho, quiabo, tomate cereja, alho roxo nacional tp 5 a 6, 6, alho poro, nabo, rabanete, farinha de mandioca fina, farinha de mandioca média, mel de abelha, ovo codorna e ovo caipira continuaram com o mesmo valor.Confira a tabela com os principais reajustes. Mais informações no site www.ceasa.rn.gov.br ou na sede da Ceasa em Natal.Abacaxi grande (2,99%), abacaxi médio (3,85%), goiaba (2,86%) limão siciliano (7,41%), limão tahiti (9,47%), maçã nacional (1,11%), mamão formosa (6,67%), melancia redonda (7,50%), melão Gália (5,80%), melão japonês (25%), seriguela (12%), umbu cajá (6,97%), uva Isabel (1,48%), agrião (16,67%), couve comum (15%), couve flor (10%), chuchu (16,36%), pepino aodai (10%), pimentão verde extra (1,67%), tomate Santa Adélia (33,54%), vagem (10,00%), alho roxo nacional tp 4 (4,74%), batata doce (3,85%), beterraba (0,63%).Caju (13,92%), laranja pêra (9,09%), maracujá (10%), melão amarelo (espanhol) (4,17%), melão orange (3,45%), melão piel sapo (4,17%), uva Itália (4%), uva rubi (13,60%), coentro (20%), repolho branco (10,59%), salsão (15%), abóbora caboclo (1,67%) abóbora leite (1,33%), feijão verde c/ casca (30%), maxixe (12%), alho branco importado tp 5 a 6 ( 2,79%),batata lisa especial (23,39%), cebola pêra (5,71%), cebola roxa (9,52%), cenoura (6,96%), inhame da costa (1,27%), macaxeira (1,33%), ovo granja (0,48%).