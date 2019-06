ABC/UnP/Art&C começa a montar a equipe para 2009 Emerson Dentinho e Léo Rummenigge são os novos jogadores de salão do alvinegro.

O ABC/UnP começou os preparativos para a temporada 2009. Nesta segunda-feira (5) o clube anunciou a contratação de dois jogadores que devem ser integrados ao plantel. O ala Emerson Dentinho e o fixo Léo Rummenigge, ambos com passagens pelo futebol potiguar, são as novas armas do alvinegro.



Rummenigge já atuou pelo América e atualmente estava jogando no Rio Grande do Sul. Dentinho, 25, já teve passagem pelo futebol do Cazaquistão atuando no Kairat, time que foi artilheiro.] com 37 gols. Ele carrega na bagagem passagens por clubes como o Barueri, Palmeiras, Universidade de Caxias do Sule pelo América



Dentinho voltou ao Rio Grande do Norte a convite dos diretores do ABC/UnP/Art&C, Rubens Lemos Filho e Canindé Claudino. A contratação foi fechada nesta segunda-feira e vale para toda a temporada 2009. “Fiquei muito entusiasmado com o convite para voltar à minha terra para fazer parte do ABC/UnP/Art&C, que tem construído uma história de sucesso no futsal norte-rio-grandense. Tenho certeza que não desapontarei a torcida”, garante.



Com os novos reforços, o alvinegro espera repetir o desempenho que vem alcançando nas quadras. Em 2008, os torcedores puderam comemorar o título da Copa RN e tetra-campeonato estadual. Os novos jogadores também prometem ajudar o futsal do Rio Grande do Norte na Liga Nordeste.



*Com informações da Assessoria