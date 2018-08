Paulinho Freire compara novo modelo de gestão ao de uma empresa privada

Vlademir Alexandre Paulinho Freire espera ter o levantamento total da Prefeitrura ainda na segunda-feira (10).

“Esse é o futuro das gestões”, defendeu em entrevista ao

Nominuto.com

. O novo modelo, explica, se concentrará na redução dos custos da máquina financeira, aumento da fiscalização tributária, otimização no uso de recursos e motivação dos funcionários.Toda semelhança com o linguajar da adiministração privada não é mera coincidência. Tanto Paulinho como a futura prefeita Micarla de Sousa (PV) são, antes de políticos, empresários, e esperam usar suas experiências na nova gestão."As Prefeituras de Minas Gerais e São Paulo, muito parecidadas, têm muito do modelo privado", explicou o futuro vice-prefeito, depois de elogiar o novo jeito de administrar dos tucanos Aécio Neves e José Serra.“Os professores de Minas Gerais, por exemplo, são avaliados constantemente e as gratificações dependem dos seus desempenhos”. exemplificou Paulinho, defendendo que cada funcionário deve se sentir responsável pelos "resultados" da gestão.Ele não comentou, entretanto, se haverá demissão de fucionários, o que geralmente acontece em empresas com o objetivo de enxiugar os custos.Sobre o propalado "choque administrativo", ele comentou que "é preciso dizer que não haverá apenas redução de secretarias ou corte de funcionários, mas uma profunda reestruturação da máquina administrativa”.E qual seria, então, a diferença entre as administrações privada e pública para Paulinho?“Acho que na empresa privada a cobrança é muito maior”, comparou.

Transição

Paulinho Freire se reunirá na segunda-feira (10) com o coordenador da equipe do prefeito Carlos Eduardo (PSB), o secretário-chefe do Gabinete João Bosco, onde pedirá o “levantamento total” dos dados da Prefeitura.Ele reclamou que até agora tem lidado com o “campo das hipóteses”, já que ainda não conhece ainda como funciona a máquina administrativa.