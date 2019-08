PSOL inicia trabalho de expansão no Rio Grande do Norte

Delma Lopes Sandro Pimentel diz que PSOL está preocupado em expandir o partido no RN.

Atualmente o Partido Socialismo e Liberdade, possui aproximadamente 600 filiados em 12 cidades do Rio Grande do Norte. Entre elas, Natal, Parnamirim, Mossoró, Ceará-Mirim, João Câmara, Monte Alegre. Em 2009 a meta é chegar a mais quatro municípios.“Na semana passada inauguramos um diretório em São José do Mipibu. Até o primeiro semestre queremos encerrar este trabalho de formação do partido”.O partido ainda não tem plano para 2010. “Vamos discutir isso quando chegar a hora”, ressalta. “O nosso objetivo é primeiro fortalecer a base, depois pensaremos na eleição”.Em 2008, o PSOL concorreu em sete municípios nas eleições proporcionais e seis para majoritária. No entanto, o partido não conseguiu eleger nenhum candidato.