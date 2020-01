Senadores americanos fecham acordo para votar pacote de Obama Líderes do Democrata, que são a maioria na Casa disseram ter aceitado um plano na ordem de US$ 780 bilhões para tentar ganhar o apoio dos republicanos.

Um acordo para votação do plano do governo para a recuperação econômica do país atingido pela crise financeira foi fechado na noite desta sexta-feira (6) no Senado dos Estados Unidos, segundo divulgou a BBC Brasil.



De acordo com a BBC Brasil, detalhes precisos do acordo ainda não foram divulgados, mas os líderes da maioria democrata na Casa disseram ter concordado com um pacote da ordem de US$ 780 bilhões para tentar ganhar o apoio dos republicanos. Antes, os democratas apoiavam um pacote de mais de US$ 900 bilhões.



A maioria dos republicanos, no entanto, defende uma redução no montante destinado aos gastos públicos e um acréscimo na previsão de cortes em impostos. Ainda não está claro quando o pacote será colocado em votação, embora existam informações de que isto possa ocorrer ainda neste fim de semana.



São necessários pelo menos 60 votos para que o plano seja aprovado, o que faz com que os democratas, que têm a maioria no Senado, precisem do apoio de ao menos dois senadores republicanos.



O líder dos republicanos, senador Mitch McConnell, no entanto, disse que a maioria dos senadores de seu partido não está convencida de que o pacote irá estimular a economia do país.



Mesmo se o projeto passar pelo Senado, as diferenças com o pacote aprovado na semana passada pela Câmara dos Representantes precisarão ser resolvidas por uma comissão bicameral, antes que ele passe por uma votação final.



Segundo a BBC Brasil, o anúncio do acordo no Senado foi feito horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ter criticado a demora na aprovação do pacote, afirmando que mais adiamentos seriam "indefensáveis e irresponsáveis".