Nota fiscal agora é eletrônica

Fotos: Cedidas/SET Geraldo Sousa, coordenador de informática da Secretaria de Tributação do RN.

O RN, na verdade, iniciou o processo de forma voluntária em 2006 e em abril deste ano o sistema tornou-se obrigatório para os segmentos de combustíveis e cigarros. Desde então, a cada ciclo de quatro meses, novos segmentos são inseridos até alcançar a massificação, esperada para 2010.Neste mês, a emissão da nota fiscal eletrônica passa a ser obrigatória para os setores automotivos, de cimento, atacadistas de medicamentos, frigoríficos e atacadistas de carnes e fabricantes de bebidas.Em Natal, a emissão das notas eletrônicas está começando com as atividades de construção civil e de fornecimento de mão-de-obra. Natal foi escolhida como pioneira no projeto porque a então secretária municipal de Tributação, Maria Gorete Cavalcanti, coordenava o núcleo formado por cidades como Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.Maria Gorete enumera como vantagens do sistema a agilidade na emissão, a economia de papel, a prática de contagem e validação de notas e a facilidade de acesso.Geraldo Sousa, coordenador de informática da Secretaria Estadual de Tributação, explica que a nota fiscal eletrônica é documento digital que tem validade jurídica, para isso possui uma assinatura digital.Este documento é emitido antes da circulação da mercadoria pela empresa e enviado à Secretaria de Tributação ou Fazenda. De forma automática e também eletrônica, a Secretaria gera, quando necessário, uma nota para o estado que vai receber a mercadoria, e faz a autorização do uso para a empresa, por meio de um documento chamado de Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). O Danfe é o único documento que precisa ser impresso, ele é utilizado para apresentação durante o trânsito da mercadoria.O modelo utiliza padrões abertos, o que permite adequar aos softwares de gerenciamento utilizados pelas empresas. O software de emissão das notas fiscais eletrônicas é distribuído gratuitamente pelas Secretarias de Tributação e Fazenda. Mas, as empresas também podem desenvolver seu próprio software desde que obedeçam às orientações das Secretarias.De acordo com Geraldo Sousa, com a nota fiscal eletrônica ganha o fisco, o contribuinte emissor e destinatário e a sociedade. "Permite uma confiabilidade e controle da informação, mais agilidade no processo, economia de logística e, principalmente, uma justiça fiscal", destaca.