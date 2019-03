Dupla é presa acusada de assaltar ônibus intermunicipal Josivaldo de Lima e um adolescente de 16 anos foram detidos na sexta-feira (12) na comunidade Barro Branco. Eles são acusados do crime em veículo que fazia a linha Natal-Macaíba.

O pescador Josivaldo de Lima Pontes, de 18 anos, mais conhecido como “Val” e mais um adolescente de 16 anos foram detidos na tarde da sexta-feira (12), na comunidade de Barro Branco, acusados de assaltarem um ônibus da empresa Trampolim da Vitória que faz a linha Natal/Macaíba. Com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 32, dinheiro, um aparelho celular, um relógio de pulso e uma mochila com roupas.



O flagrante aconteceu por volta das 17h30 de sexta-feira (12) quando policiais que estavam fazendo diligências na comunidade de Barro Branco, próximo a associação de pescadores, foram informados por populares que os dois acusados haviam descido do ônibus, um deles armado, e iam em direção ao Guarapes II.



Os policiais localizaram através das características descritas, os dois acusados em atitude suspeita. Na revista os agentes encontraram o revólver calibre 32 com seis munições intactas, a quantia de R$ 47,40, um relógio de pulso, um celular e mais uma mochila com roupas de origem não declarada.



Ao serem interrogados, ambos confessaram que haviam praticado o assalto ao ônibus e quando conduzidos à Delegacia de Plantão da Zona Sul onde foram autuados, as vítimas os reconheceram como sendo os assaltantes.



Segundo o motorista do ônibus da linha 228 da linha Natal/Macaíba, os dois acusados entraram no veículo, na altura da BR-226 em direção à Macaíba, e anunciaram o assalto. Um deles, armado, apontou o revólver para a cabeça do cobrador enquanto o outro recolhia os objetos dos passageiros e do cobrador. Em seguida eles desceram na comunidade de Barro Branco onde foram presos.



Fonte: Degepol