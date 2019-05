Assu pode sediar uma das etapas do Rally RN 1500

O município do Assu poderá ser sede de uma das etapas do Rally RN 1500, prova válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally, em 2009. A prova ocorrerá no fim de março e início de abril, toda no território norte-rio-grandense, e deve atrair pilotos de todo o Brasil nas categorias motos, carros 4x2 e 4x4, quadriciclos e caminhões.O organizador do evento, o desportista Kleber Tinôco, que há mais de 10 anos organiza o evento, confirmou que a procura pela prova, que vale pelo Campeonato Brasileiro de Rally, é muito grande. “Grandes nomes do automobilismo e do motociclismo nacional estarão presentes”, confirmou.O prefeito de Assu, Ivan Júnior, demonstrou total interesse em trazer para o município o evento, que atrai a atenção da a imprensa especializada em automobilismo e motociclismo de todo o Brasil.“Tenho total interesse em trazer uma das etapas para o Assu, porque isso representa a oportunidade de divulgar as potencialidades do município, que está lutando para implantar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que beneficiará todo o Vale do Açu e trará milhares de empregos para região”, disse.“Além disso, o evento poderá a partir de 2009 fazer parte do calendário turístico do Assu”, concluiu.

Reunião

Na próxima semana Kleber Tinôco e o jornalista Leonardo Sodré, que levou a idéia ao prefeito do Assu, terão uma reunião com Ivan Júnior para estabelecerem a logística do evento.“A caravana do rally é composta de cerca de 600 pessoas, entre pilotos e navegadores, equipes de mecânicos, médicos, resgate, pessoas que cronometram e fiscalizam as etapas de velocidade, além de jornalistas brasileiros e estrangeiros”, disse Kleber.Ele acrescenta que isso traz vantagens para o setor turístico dos municípios onde o rally pernoita, principalmente no segmento de pousadas, hotéis e restaurantes.“Os participantes do RN 1500 também gostam de conhecer a cultura dos locais por onde passam e a 'Terra dos Poetas' esbanja cultura, beleza e prosperidade”, disse.

