Paulinho Freire nega "bicho" ao plantel da Ponte Preta Dirigentes do ABC reclamam que teria sido feito uma oferta para o time paulista vencer o ABC.

O dirigente Paulinho Freire, vice-prefeito eleito de Natal, e integrante do G-4 que cuida do futebol, afirmou que não passa de "boataria maldosa" a informação de que teria sido oferecido R$ 30 mil para a Ponte Preta vencer o ABC.



O dirigente admitiu que foi sim fazer uma visita aos pontepretanos, mas por laços de amizade que o ligam ao time paulista. Paulinho destacou ainda que na montagem do time do América para a Série B fez visitas em vários clubes paulistas - Ponte Preta, Guaratinguetá, Noroeste, Barueri - e por isso ficou conhecendo quase todos os dirigentes dos clubes, criando uma relação de amizade, e até para futuros contatos.



"Sinceramente, não sei de onde saiu essa história, até porque temos um plantel para cuidar, pagar, honrar compromissos, e não podemos dispor de dinheiro para sair oferecendo ou distribuindo", completou o dirigente.