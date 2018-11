Garibaldi e Chinaglia buscam acordo sobre MP das Filantrópicas Ato está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por conta de um recurso apresentado pelo líder do governo, Romero Jucá, logo depois que Garibaldi devolveu a MP.

Os presidentes do Senado e da Câmara, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e Arlindo Chinaglia (PT-SP), reuniram-se hoje (26) para analisar os desdobramentos da devolução ao governo da Medida Provisória (MP) 446.



O ato está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por conta de um recurso apresentado pelo líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), logo depois que Garibaldi devolveu a MP ao Executivo, na semana passada.



Segundo Garibaldi, o presidente da Câmara tem consciência de que “o Legislativo não pode sofrer arranhões nem retrocesso nessa questão [devolução da medida provisória]”. Segundo ele, caminham para o entendimento as negociações em busca de uma alternativa que possibilite a prorrogação das concessões de instituições filantrópicas.



Garibaldi reconheceu que poderia ter consultado Arlindo Chinaglia antes de decidir devolver a MP ao governo. No entanto, ressaltou, o presidente da Câmara “sabe que tem hora que não se pode deixar de decidir prontamente, e ele compreende isso”.



O presidente do Senado disse, ainda, que apesar de a decisão ter sido tomada isoladamente pela Casa, há desdobramentos do ato que refletem na Câmara dos Deputados. De acordo com ele, é justamente isso que Chinaglia avalia no momento para que uma articulação entre as duas Casas possa encontrar uma solução alternativa à medida provisória.