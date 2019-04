ABC anuncia mais cinco reforços para 2009

presidente do ABC Futebol Clube, Judas Tadeu, anunciou no início da noite desta sexta-feira (26) mais cinco reforços para a temporada 2009. Como havia prometido o comandante do Mais Querido, de anunciar os novos nomes após o dia 25, Judas Tadeu confirmou o acerto com o lateral-esquerdo Gleidson, o volante Tales e os meias Tiago Gaúcho, Marcos Paraná e Washington.Os cinco novos jogadores do Alvinegro acertaram contrato de um ano e se apresentarão ao clube, no Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache, no próximo dia 2 de janeiro, junto com todo o plantel ABCdista. O presidente alvinegro ainda espera anunciar mais um zagueiro, um volante e um lateral-direito nos próximos dias.Confira a ficha técnica dos novos contratados:Gleidson Ricardo Brito de Souza - GleidsonPosição: Lateral-esquerdoNascimento: 17/04/1984 (24 anos)Naturalidade: Sobradinho (BA)último clube: Grêmio Recreativo Brasil/RSTales Rejane Cabeceira - TalesPosição: VolanteNascimento: 13/10/1981 (27 anos)Naturalidade: Franca (SP)Último clube: Changsha Ginde/ChinaTiago Roberto Stragliotto - Tiago GaúchoPosição: MeiaNascimento: 16/08/1984 (24 anos)Naturalidade: Ijuí (RS)Último clube: Pelita Jaya/IndonésiaMarcos dos Santos Camargo - Marcos ParanáPosição: MeiaNascimento: 04/07/1986 (22 anos)Naturalidade: São Jorge do Oeste (PE)Último clube: Ceará/CEWashington Martins de LemosPosição: MeiaNascimento: 26/04/1981 (27 anos)Naturalidade: Natal (RN)Último clube: Campinense/PBFonte: www.abcfc.com.br