Mova Brasil quer alfabetizar mais seis mil potiguares até 2009 Programa começou em 2004 e já transformou a vida de 13 mil só no RN.

Com apenas oito anos de vida e já tendo alfabetizado mais de 13 mil potiguares, o Mova Brasil pretende, entre 2008 e 2009, ensinar mais seis mil norte-riograndenses, distribuídos em 41 municípios, a ler e escrever.



O programa é fruto de uma parceria entre a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Instituto Paulo Freire e tem o objetivo de oferecer, para além da alfabetização, instrumentos de fortalecimento da identidade e reconstrução da cidadania. Ele funciona em vários estados do Brasil.



As aulas são ministradas por educadores da própria comunidade, após receberem treinamento do método idealizado pelo educador Paulo Freire. Podem participar todas as pessoas com mais de 15 anos que não sabem ler. As salas de aula, montadas em escolas, igrejas, associações e clubes, atendem turmas de 30 pessoas em média.



O programa também procura estabelecer parcerias com sindicatos e prefeituras, buscando fortalecer as comunidades para que possam multiplicar e continuar a metodologia.



Apesar de experimentar uma curva de declínio, a quantidade de potiguares analfabetos ainda é bastante alta: 20,9%, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divulgada em 2007.