Estados Unidos – Pela rodada desta quinta-feira da temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers perdeu para o Orlando Magic por 99 a 88, em Orlando. O ala/pivô Anderson Varejão jogou 31 minutos, fez nove pontos e pegou oito rebotes. Os Cavs ocupam a vice-liderança da Conferência Leste, com 79.5% de aproveitamento em 44 partidas (35 vitórias e nove derrotas). Jogando em casa, o Phoenix Suns foi superado pelos San Antonio Spurs por 114 a 104. O armador Leandrinho anotou sete pontos, dois rebotes, uma assistência e uma recuperação de bola nos 21 minutos que esteve em quadra. Os Suns estão em oitavo lugar na Conferência Oeste, com 56.8% de aproveitamento em 44 jogos (25 vitórias e 19 derrotas).



Pela rodada desta quarta-feira da temporada regular da NBA, o Denver Nuggets perdeu para o New Orleans Hornets por 94 a 81. O pivô Nenê Hilário jogou por 31 minutos e marcou 11 pontos, pegou seis rebotes, sendo cinco defensivos, além de uma assistência. Os Nuggets ocupam a quarta colocação na Conferência Oeste, com 65.2% de aproveitamento em 46 jogos (30 vitórias e 16 derrotas). O próximo jogo do Denver será nesta sexta-feira, em casa, contra o Charlotte Bobcats.



Lucas é destaque

O pivô Lucas Cipolini foi mais uma vez o cestinha e destaque da Brigham Young University-Hawaii (BYU-H). Na vitória dos Seasiders sobre a Chaminade University por 96 a 81, Lucas anotou um Duplo-Duplo (18 pontos e 10 rebotes), além de quatro assistências e uma recuperação de bola. Foi a décima quarta vitória da Universidade da temporada em 15 jogos. Os Seasiders voltam à quadra nesta segunda-feira quando recebem a Dixie State, num confronto pelo primeiro lugar na Conferência Pacific West