Chico Science ganha show tributo

Divulgação Chico Science (1966 - 1997).

Além das duas bandas, convidados especiais participam da festa que celebra o “poeta do mangue”, morto prematuramente em um acidente de carro há 12 anos, no auge da carreira.São mais de 25 músicos reunidos para fincar a parabólica e fazer contato! Entre eles, Paulo Souto, Gabriel Souto e Gustavo Lamartine (DuSouto); Romildo Soares; NeguEdmundo; Allan Dread Lion (Rastafeeling); Leo HC; DJ Macacco; Júlio Lima; Paulo Ricardo; Henrique Pacheco (Kassava); Yrahn Barreto; Arrelia (banda) e Betão (Rosa de Pedra).Além de muita música ao vivo e discotecagem, o público também poderá conferir ingressos de shows históricos de Chico Science e Nação Zumbi; panfletos de outros tributos, entre outras curiosidades ligadas à cena do Manguebit, ou Manguebeat (como preferirem).Sexta-feira (6), às 22h, no Castelo Pub (Rota do Sol, próximo ao Frasqueirão)Até meia-noite, homem paga R$ 8, e mulher R$ 5. Após, ambos pagam R$ 10.