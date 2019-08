UFRN: cadastramento gera filas enormes

Maiara Felipe Os novos alunos aguardaram cerca de duas horas

A fila chegava a cruzar todo o Setor 4 do Campus. Os universitários e alguns pais reclamavam do sol intenso e da falta de informação. Segundo os funcionários que organizavam o cadastramento, são mais de 50 deles atuando para esclarecer e facilitar a entrega da documentação.Em Natal, o cadastramento é no Bloco A do Setor 4. Hoje foi a vez dos cursos de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Física, Matemática, Química e Química do Petróleo, das 8h às 11h30.À tarde, das 13h30 às 17h, foi a vez dos aprovados em Ciências Atuariais, Ciências da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Estatística, Geofísica e Geologia.Nesta quarta-feira ( 21), os aprovados em Artes Visuais, Ciências Sociais, Pedagogia, Geografia, Gestão de Políticas Públicas, História, Filosofia, Música e Teatro deverão comparecer ao Campus, das 8h às 11h30.Os cursos de Comunicação Social, Direito, Dança, Design, Letras, Música, Psicologia e Serviço Social farão cadastramento à tarde, das 13h30 às 17h.Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Turismo, Aquicultura, Ciências Biológicas e Zootecnia serão na quinta (22), das 8h às 11h30.Os cursos de Biomedicina, Ecologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, Medicina, Nutrição e Odontologia, também cadastram na quinta (22), das 13h30 às 17h.Os retardatários de Natal terão apenas a sexta (23) para se cadastrar no mesmo local e horário, das 8h às 17h.O candidato aprovado deve entregar a seguinte documentação: