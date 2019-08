PM prende suspeitos de roubos no litoral Norte Ação de policiais da Rocam aconteceu em Extremoz e São Gonçalo do Amarante, na localidade conhecida como Baixa da Coruja.

Seis homens foram presos na tarde desta quarta-feira (21) por policiais militares das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam). Com os suspeitos, os PMs apreenderam quatro armas de fogo, cinco televisões, dois aparelhos de DVD e uma moto.



Segundo o tenente Costa Neto, da Rocam, as prisões aconteceram por volta das 14h em Extremoz e São Gonçalo do Amarante, na localidade conhecida como Baixa da Coruja.



O tenente informou que há suspeita de assaltos realizados por essas pessoas nas praias do litoral Norte. Após serem detidos, os seis homens foram levados ao 9º Distrito Policial, em Panatis, onde serão autuados em flagrante.



