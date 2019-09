Petrobras exporta volume recorde de petróleo em 2008 Foi exportada uma média diária de 673 mil barris de óleo e derivados no ano passado, 9,4% a mais do que em 2007.

A Petrobras informou hoje (27) que alcançou um volume recorde de exportações de petróleo em 2008. Segundo nota divulgada à imprensa, foi exportada uma média diária de 673 mil barris de óleo e derivados no ano passado, 9,4% a mais do que em 2007. O valor das exportações em 2008 foi da ordem de US$ 21,2 bilhões, 42,7% superior ao registrado no ano anterior.



Já no que se refere à balança comercial, a Petrobras exportou 103 mil barris/dia a mais do que importou. Apesdar disso, a empresa teve um saldo negativo de US$ 926 milhões. Isso porque grande parte do petróleo exportado é do tipo "pesado", de menor valor no mercado do que o tipo "leve", que representa a maior parte das importações da estatal.