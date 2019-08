Alecrim pronto para o Estadual

A um dia do início do Campeonato Estadual de Futebol, o vice presidente do Alecrim, Orlando Caldas, o “Orlandinho”, divulgou as metas do clube para o ano de 2009.Ele falou sobre os investimentos realizados pelo alviverde e por conselheiros do clube para tentar ficar entres os três primeiros da competição potiguar.Orlandinho disse que os as contratações aconteceram dentro da realidade do clube e que espera grandes resultados para este ano. “Nossa meta para 2009 é entrar na série C, sendo campeão ou ficando atrás apenas de ABC e América. Outra intenção do clube é disputar a Copa do Brasil”, afirmou.O vice-presidente revelou que a folha de pagamento mensal do clube durante o período do campeonato está orçada em até R$ 40 mil. “A responsabilidade financeira está com os conselheiros que autorizaram a participação do Alecrim no Estadual. Caso haja algum prejuízo, eles é que vão arcar com os custos”, ressaltou.O Alecrim estréia no Estadual contra o Baraúnas nesta quinta-feira (22). O jogo será realizado no Estádio Nogueirão, em Mossoró, às 20h30. O time comandado por Erandyr Montenegro deve entrar em campo com George; Magno, Cleiton, Da Silva e Nêgo; João Paulo, Chapinha, Franklin e Leonardo; Júlio César e Torona.