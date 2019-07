Dnocs assina investimentos em Macaíba

Elpídio Júnior Elias Fernandes, diretor-geral do Dnocs.

A ação do Dnocs em Macaíba, com investimento de R$ 1 milhão liberados pelo Ministério da Integração Nacional, será realizada em parceria com a Prefeitura de Macaíba. De acordo com a prefeita da cidade, Marília Dias, a ação é importante para os moradores pela melhoria nas condições de vida da comunidade.O diretor-geral do Dnocs, Elias Fernandes, afirmou que mais 14 municípios serão beneficiados pelas obras de segurança da população local. “O projeto será implantando em outros municípios do Rio Grande do Norte, com o Alto do Rodrigues e Pendências, atingidos pelas chuvas”, diz.Além disso, o diretor-geral comentou sobre a possível implantação do projeto de piscicultura também em Macaíba.