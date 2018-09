Bancada federal destina cinco emendas para Natal, totalizando R$ 150 milhões

A prefeita eleita de Natal Micarla de Sousa (PV) vibrou com o resultado da reunião da bancada federal do Rio Grande do Norte, realizada na tarde desta quarta-feira (12). O motivo foi a destinação de cinco emendas para obras na capital potiguar, totalizando R$ 150 milhões de reais.Participando do encontro junto a diversos prefeitos, ao vice-governador Iberê Ferreira, e a todos os parlamentares federais do Rio Grande do Norte, Micarla de Sousa considerou Natal a maior vitoriosa na discussão das emendas ao Orçamento Geral da União, devido aos investimentos que serão destinados para a capital potiguar em 2009. Os parlamentares do Democratas foram fundamentais no apoio.Das cinco emendas destinadas à cidade, três foram de membros do DEM, uma foi de consenso de toda a bancada, e outra foi do coordenador da bancada federal potiguar, deputado Fábio Faria (PMN).O deputado Felipe Maia destinou emenda para a implementação dos corredores turísticos na capital, enquanto a senadora Rosalba Ciarlini determinou que recursos sejam investidos para a melhoria na infra-estrutura da Zona Norte e o senador José Agripino destinou emenda para a viabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Democratas contribuíram com Micarla de Sousa.

A emenda de Fábio Faria (PMN) ajudará na viabilização do Centro de Excelência do Esporte em Natal, enquanto a proposta consensual da bancada destinará recursos para a melhoria do transporte urbano de Natal. Juntas, as cinco emendas somam R$ 150 milhões.“Alcançamos o nosso objetivo. Mobilizamos a bancada para as obras que consideramos prioritárias e tivemos a resposta positiva”, disse Micarla de Sousa através de sua assessoria de imprensa.Durante a reunião, no entanto, o senador José Agripino apelou para que os parlamentares que compõem a base de apoio ao presidente Lula pressionem o Governo Federal para a liberação dos recursos. A grande maioria dos recursos que deveriam chegar ao estado neste ano ainda não foi liberada.