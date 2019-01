Roberto Bezerra: “Carnatal vive melhor momento” Um dos organizadores do evento revela alguns números da edição 2008 do carnaval fora de época.

Quase afônico, mas feliz com os resultados obtidos na edição deste ano. Foi assim que Roberto Bezerra, um dos diretores da Destaque Promoções (organizadora do Carnatal), conversou com a reportagem do Nominuto.com no local que foi seu “escritório” nos últimos dias: o corredor da folia.



No intervalo entre um bloco e outro, um dor organizadores do evento passou algumas informações que fazem, segundo ele, o “Carnatal vive melhor momento” desde a sua criação.



De acordo com ele, 90 mil pessoas passaram pelo corredor da folia nos quatro dias do evento nos blocos puxados pelas atrações musicais. Além disso, Roberto Bezerra que em camarotes e arquibancadas estiveram 68 mil pessoas durante o evento e destacou a “alta rotatividade de pessoas” nos dias de folia.



No tocante ao turismo da cidade, Roberto Bezerra declarou que “o setor hoteleiro está com uma média acima de 85% da ocupação. Alguns hotéis, inclusive, já estão com sua capacidade máxima”.



Outro ponto destacado por ele foi a diminuição da violência no Carnatal. “O número de incidentes vem caindo a cada ano”, comentou.



O Carnatal é um dos poucos carnavais fora de época que se mantém no Brasil. Para Roberto Bezerra, isso se deve a combinação de alguns fatores. “Temos disciplina nas normas que são determinadas e um bom relacionamento com o poder público”, explicou.