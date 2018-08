Promotora de saúde investiga desabastecimento de medicamento nos hospitais

Ana Paula Oliveira Iara Maria Pinheiro, promotora de Defesa da Saúde.

A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (7) pela promotora de Defesa da Saúde, Iara Maria Pinheiro.Segundo ela, a constatação veio após algumas visitas feitas ao Hospital Santa Catarina e a Unidade de Agentes Terapêuticos (Unicat).“Fomos até a Unicat fazer uma vistoria no almoxarifado”, diz. Ela conta que três reuniões já foram feitas com a diretoria administrativa e hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, com a participação do secretário estadual de Saúde, George Antunes.“Nesta quinta-feira (6) nos reunimos com os deputados para tratar sobre o assunto”, diz ela, acrescentando que nesta sexta-feira pretende reunir-se com o secretário estadual de Planejamento, Vagner Araújo.“O nosso objetivo é pressionar o Governo do Estado para abrir suplementação de recursos urgentes para a Sesap”.Preocupada com a chegada de mais um fim de semana sem que a situação tenha sido resolvida, ela comenta que “estamos atuando no âmbito político. Caso não seja resolvido, iremos partir para o âmbito judicial”.