Decoração do carnaval será moderna, diz Venâncio Pinheiro

A cidade começa a tomar as cores do carnaval. A expectativa é de que toda a decoração seja concluída até a quinta-feira (19). De acordo com o responsável, o artista plástico Venâncio Pinheiro, os adornos deste ano são os mais modernos possíveis."Só nos casos em que já existe o suporte, como postes e caixas de água, usamos a pintura tradicional. A maioria é feito em compensados e offset, como em outdoors", explicou.Obedecendo a homenagem ao mestre Cornélio Campina do grupo Araruna, cartolas, bengalas, fraques e gravatas borboletas estarão espalhados por Natal para a festa momesca.A equipe de 36 artesãos há quase um mês desenha e confecciona os motivos em três polos de produção, na Zona Norte, no Centro e na Ribeira. A fase de montagem final fica por conta do diretor Márcio Otávio."Os lugares contemplados com a decoração serão principalmente os percursos dos blocos", diz Venâncio Pinheiro.

Em Ponta Negra, a praça Praia de Ponta Negra e o percurso até o Ponto Sete, ao lado do Praia Shopping darão espaço para os adereços.No polo do Alecrim, apenas a avenida presidente Sarmento ganhará as características de mestre Cornélio. Já nas Rocas, serão coloridos a praça do Caritó e o espaço do grupo de dança Araruna, na rua Belo Horizonte.

Os trechos compreendidos entre avenida Duque de Caxias à praça Augusto Severo e da rua da Conceição até a Gonçalves Ledo, rua do Bardallo's, onde haverá o palco do polo do Centro Histórico também serão ornamentados.Na Redinha, os adereços da Funcarte serão colocados no Estato do Buiú, na praça do Cruzeiro ao longo da orla marítima e no Pé do Gavião.

Para a abertura oficial do Carnaval Multicultural 2009, o largo do Atheneu e o cruzamentodas ruas Campos Sales e Seridó estarão à espera dos foliões.