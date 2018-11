Presidente da FNF pretende "estreitar os laços de cooperação" com a Liga Desporiva Mossoroense

Vlademir Alexandre José Vanildo pretende discutir a participação da Liga no campeonato estadual do ano que vem.

que pretende “estreitar os laços de cooperação da Liga com a Federação”.Como proposta ao novo dirigente da LDM, o presidente da FNF disse que vai “sugerir uma adequação à nova realidade do Estatuto da Federação”. Além disso, José Vanildo pretende discutir a participação da Liga no campeonato estadual do ano que vem.Para o presidente da FNF, outro ponto a ser tratado diz respeito ao “aperfeiçoamento do estádio Leonardo Nogueira, o Nogueirão”. “Segundo informações que eu tive a situação não é das melhores”, revelou.José Vanildo lembra que o presidente da LDM ligou para ele na segunda-feira (24) combinando uma vinda a Natal e o convidando para a posse na Liga. “Ele ficou de vir na quinta-feira (27) para conversarmos”, afirmou.