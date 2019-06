Dickson Nasser exonera todos os cargos comissionados da Câmara Municipal de Natal

Eupídio Júnior Dickson Nasser exonera cargos comissionados na Câmara Municipal.

Ainda no Diário Oficial do Município de hoje, o presidente do legislativo na capital potiguar nomeia 44 pessoas para cargos de comissão a partir de janeiro deste ano.- COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DO SETOR DE PESSOAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- COORDENADOR DE NÚCLEO DA ESCOLA LEGISLATIVA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- PROCURADOR GERAL- CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA LEGISLATIVA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CH SETOR DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO- DIRETOR GERAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- COORDENADOR DE NÚCLEO DA ESCOLA LEGISLATIVA- COORDENADOR DE NÚCLEO DA ESCOLA LEGISLATIVA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DA DIVISÃO PEDAGÓGICA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ADMINISTRATIVA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL- ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL