Dickson Nasser exonera todos os cargos comissionados da Câmara Municipal de Natal
A medida está publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (6).
Eupídio Júnior
Dickson Nasser exonera cargos comissionados na Câmara Municipal.
Ainda no Diário Oficial do Município de hoje, o presidente do legislativo na capital potiguar nomeia 44 pessoas para cargos de comissão a partir de janeiro deste ano.
Confira abaixo a lista com os nomes dos nomeados:
ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO - COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS
AMANDA CONCEIÇÃO ROCHA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
AMÓS ALVES DOS SANTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA - CHEFE DO SETOR DE PESSOAL
ANTONIO CARLOS FALCÃO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
CELIA MARIA SILVA OLIMPIO - CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
CEZIMAR ANDRADE DA COSTA - COORDENADOR DE NÚCLEO DA ESCOLA LEGISLATIVA
ELPIDIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
EMANUEL EVARISTO ARAUJO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
FLAVIO VIEIRA EMIDIO - CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES
FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
FRANCISCO GILSON DIAS AIRES - CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
GERUZA EUGENIA LIMA DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DA SILVA - PROCURADOR GERAL
HERMES SOARES DA FONSECA - CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA LEGISLATIVA
IRIS DI PAULA BRITO DE AQUINO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
JAIRO OSVALDO SALES PINHEIRO - CHEFE DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO
JANICLEA LOURENÇO DE AZEVEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
LIANNE CLARISSA CAVALCANTI EUFRASIO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
LORENA DO NASCIMENTO CABRAL - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
LUANA NAYARA LIMA DE LUCENA - CH SETOR DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO
LUIZ BARBOSA DA SILVA - DIRETOR GERAL
MARCELA CRISTINA E SILVA DE MELO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - COORDENADOR DE NÚCLEO DA ESCOLA LEGISLATIVA
MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE ARAUJO - COORDENADOR DE NÚCLEO DA ESCOLA LEGISLATIVA
MARIA DOS PRASERES PEREIRA DA SILVA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
MARIA ISABEL LOIOLA DE OLIVEIRA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
MARIA JOSE AVELINO DE LIMA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
MARIA JOSÉ DE ARAUJO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
MARIA LUZIMAR DE LIMA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
MARINALVA CARVALHO DA COSTA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
MARINES NAVARRO FORNICIARI - CHEFE DA DIVISÃO PEDAGÓGICA
NATALIA DE OLIVEIRA TOMÉ - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DA COSTA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
RAUL ISAAC NOBREGA AZEVEDO OLIVEIRA - ADMINISTRATIVA
RICCELI DE ARAUJO MEDEIROS - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
SEVERINO SIMIAO DA SILVA - CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA
SUELY MARIA VARELA DE LIMA - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
TATIANA ROSA TAVEIRA DE FREITAS - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
THIAGO ALVES BRANDAO - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA
VALDELICE BEZERRA DE ARAUJO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
WILSON CELANDRONI FLORES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
YONICK NATACHA BEZERRA DO NASCIMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL
YURI FERREIRA AZEVEDO - ASSESSOR PARLAMENTAR MUNICIPAL