Rosalba diz que permanência de Garibaldi na Presidência do Senado seria bom para o RN

Vlademir Alexandre Rosalba: "Garibaldi faz um bom trabalho e muito honra o nosso Estado".

“Garibaldi faz um bom trabalho e muito honra o nosso Estado. Se ele se candidatar, será muito bem-vindo”, declarou a democrata.Apesar de revelar a sua simpatia pela permanência de Gari à frente do Congresso Nacional, o que na sua opinião “também será muito bom para a Casa”, Rosalba admite que ainda não conversou sobre o assunto nem com ele nem com o líder do seu partido, Agripino.Em entrevista ao portal, José Agripino disse que só se posicionará sobre a eleição depois que sair o resultado da decisão do PT em questionar juridicamente a candidatura de Garibaldi.Mas Rosalba entende que se “ele [Garibaldi] se coloca como candidato é porque deve ser possível”.