Ceará confirma permanência na Série B com vitória sobre o Gama A equipe do Distrito Federal já havia sido rebaixada para a Série C.

Para encerrar qualquer risco de descenso à terceira divisão nacional sem depender de outro resultado, o Ceará precisava de um simples empate diante do já rebaixado Gama. Foi além. Mesmo sem ser brilhante, derrotou o rival por 1 a 0, no Castelão, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Com isso, o elenco cearense volta a vencer após cinco jogos, chega aos 49 pontos e já não pode mais ser alcançado pelo Criciúma, 17º colocado (40 pontos) e primeiro da zona de rebaixamento --os catarinenses têm apenas duas partidas para disputar. "Nosso objetivo era subir, mas não fizemos um bom segundo turno", lembrou o goleiro Adilson.



Para o Gama, o duelo se transformou num amistoso. A equipe do Distrito Federal já havia sido rebaixada para a Série C. Após esse novo resultado negativo, contabiliza nove partidas sem vitória, sendo sete derrotas e dois empates. Restando apenas uma partida para o encerramento da competição, ocupa a penúltima colocação, com apenas 34 pontos.



Com informações do UOL Esporte