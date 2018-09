Bombeiros fiscalizam camarotes e arquibancadas do Carnatal na próxima semana

Ana Paula Oliveira Equipes do Corpo de Bombeiros estarão fiscalizando camarotes e arquibancadas.

O Corpo de Bombeiros realiza na próxima segunda-feira (17), às 9h, fiscalização em camarotes no corredor da folia e externos ao circuito oficial. Outras seis fiscalizações estão programadas antes do Carnatal, que será realizado de 4 a 7 de dezembro.“A nossa fiscalização é preventiva. Iremos verificar as condições de segurança em todos os camarotes e arquibancadas”, diz o chefe do serviço técnico de Engenharia do Corpo de Bombeiros, major Acioli Bento.O chefe do serviço técnico de Engenharia do Corpo de Bombeiros alerta para que os interessados em montar um camarote ou arquibancada devem se apressar para apresentar o projeto de segurança contra incêndio e controle de pânico.“Orientamos para que as pessoas interessadas se antecipem com um prazo de no mínimo cinco dias antes do evento. Esse projeto deve ser entregue ao setor de serviço técnico de engenharia, localizado no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na avenida Alexandrino de Alencar”.Segundo o major Acioli Bento, se durante as fiscalizações, antes do início do evento, o Corpo de Bombeiros identificar a ausência do projeto, o proprietário do camarote e ou arquibancada será notificado.“Mas, se durante o evento, o camarote não tiver o projeto, nós interditaremos”, afirma ele, dizendo que não é intenção do Corpo de Bombeiros interditar camarote, e sim dar segurança aos foliões durante a festa.Na fiscalização dos bombeiros serão observadas saídas de emergência, altura dos corrimãos, estabilidade de estrutura, extintores de incêndio, iluminação e sinalização de emergência.