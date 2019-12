Micarla volta a priorizar a Saúde na sua administração Segundo a prefeita de Natal, 18,84% do orçamento será investido no setor. Mais do que o previsto pela lei.

Durante a primeira Mensagem à Câmara Municipal de Natal, realizada nesta terça-feira (3), Micarla de Sousa destacou que a prioridade da sua gestão em 2009 será melhorar o atendimento a saúde em Natal. “Não descansarei enquanto não puder ver a mudança na saúde do município”, ressaltou.



Para amenizar os problemas no setor, a prefeita lembrou do encontro com o Ministro José Gomes Temporão e a governadora Wilma de Faria, na semana passada, onde surgiram os primeiros resultados para a saúde.



“Conseguimos firmar o compromisso da liberação urgente de recursos para a implantação de quatro unidades de pronto atendimento 24 horas. Uma em cada região da cidade. Tenho plena convicção que a chegada das UPA’s em nossa cidade mudará em muito a qualidade dos serviços prestados ao cidadão natalense”, disse ela.



Em relação aos gastos anuais no setor, a prefeita divulgou que em 2009 serão mais de 120 milhões de reais, o que corresponde a 18,84% do orçamento. “A lei obriga que os municípios invistam 15% do que arrecadam no saúde. Nosso compromisso é elevarmos gradualmente esse percentual nos próximos quatro anos”.



Micarla também prometeu transformar a Maternidade Leide Morais, na Zona Norte, no Hospital da Mulher. “Será o primeiro hospital dedicado ao atendimento especializado da mulher numa capital do nordeste”, se referindo a unidade que deve oferecer instalações físicas adequadas dentro de 30 dias.



Para finalizar, a prefeita prometeu ampliar as equipes do Programa Saúde da Família e a informatização e integração de todas as unidades de saúde de Natal. “Vamos implantar um sistema de tecnologia da informação que permitirá a gestão plena de todas as nossas unidades”, concluiu Micarla.