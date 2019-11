O glamour das Kengas

Hugo Macedo Imagens foram feitas nos carnavais de 2006 e 2007.

Depois do Carnaval, as 35 fotografias, em tamanho 25 x 38, seguem para a boate GLS Vogue, localizada no Alecrim. “O pessoal está gostando muito e as fotos devem continuar expostas”, disse Hugo Macedo.As imagens foram capturadas nos carnavais de 2006 e 2007. O colorido e a irreverência dos homens travestidos foram os principais fatores que chamaram a atenção do fotógrafo.O glamour, a pintura exagerada no rosto, as roupas cheias de lantejoulas e a diversidade de cores são apontadas por Hugo Macedo como ingredientes de toda “kenga”.“No Carnaval do Beco da Lama, quando estão desfilando, várias delas ficam se mostrando para quem está filmando e fotografando. Elas ficam muito à vontade, nem precisa pedir para fotografar”, diz Macedo.Bardallo’s (Rua Gonçalves Lêdo, Cidade Alta)Das 12h à 1hAté a quarta-feira de Cinzas